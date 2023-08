Pour Hayley Hasselhoff, la confiance est la chose la plus sexy

En 2021, la fille de l’acteur David Hasselhoff est devenue le premier mannequin grande taille à poser en Une de la version allemande de «Playboy». Hayley, 30 ans, n’avait pas hésité une seconde à accepter ce shooting, qui incluait des photos dénudées de sa poitrine. Pour elle, c’était une revanche sur le passé, comme elle l’a expliqué dans une interview publiée le 13 août 2023 par le «Mirror». «Enfant, je souffrais d’anxiété et j’avais du mal à aller à l’école. J’étais victime de moqueries à cause de la taille de ma poitrine. Tout ça m’a fait perdre confiance. J’ai même arrêté les compétitions de natation, que j’adorais, à cause de cela», s’est-elle souvenue.

La Californienne s’est lancée dans le mannequinat à l’âge de 14 ans, à une époque où les modèles grande taille étaient rares. «C’était difficile. On me demandait toujours comment je pouvais vraiment m’aimer avec mon corps. Ça a eu des effets sur ma santé mentale. C’est à la suite de ça que je me suis mise à parler aux autres de ce que j’ai vécu. Tant de gens ratent des occasions et des expériences parce qu’ils s’inquiètent de leur apparence. C’est tellement triste», a-t-elle constaté.