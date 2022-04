Paudex (VD) : Être endetté et devenir Suisse, c’est possible

Malgré son score de 48/48 au test de connaissances, un Paudézien s’est vu refuser la nationalité suisse parce qu’il avait contracté des dettes afin de se sortir d’une mauvaise passe.

La procédure de naturalisation de cet habitant de Paudex (VD), titulaire d’un permis C et ayant obtenu le score de 48/48 à son test de connaissances sur la Suisse et le canton, n’aurait dû être qu’une formalité. Mais, à cause de dettes contractées alors qu’il se trouvait dans une mauvaise passe en lien avec l’entreprise qu’il venait de monter, il n’a toujours pas obtenu son passeport suisse, indique «24 heures». En effet, dans le droit fédéral, neuf conditions sont préalables au dépôt d’une demande, et dans celles-ci, il y a: «Ne pas avoir de poursuites et d’actes de défaut de biens récents.»