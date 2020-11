Jim Parsons«Être gay m’a rendu meilleur acteur»

Selon l’Américain de 47ans, le fait d’être gay a eu un impact positif sur sa carrière. «Cela m’a probablement aidé à devenir un meilleur acteur car il y a beaucoup plus de dimensions de soi-même à partager avec les autres», confie-t-il dans le magazine « Attitude ». Marié au producteur Todd Spiewak depuis 2017, le comédien trouve en effet que «faire partie d’un large groupe de personnes qui a été et est toujours calomnié de manière haineuse par d’autres personnalités publiques», lui donnait une forme de bonheur et de force.

Si certaines célébrités n’osent pas révéler leur homosexualité de peur de décevoir leur public, Jim, à l’affiche du film «The Boys In The Band», sur Netflix, n’a eu aucun problème après son coming out en 2012: «Cela m’a rendu plus fort et ça n’a absolument pas fait de mal à ma carrière.»