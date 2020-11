Interviewée par thenewsette.com , Selena a raconté son combat contre la dépression, qu’elle assume totalement. «Je n’ai pas honte. Je me sens mieux et je sens que je peux comprendre beaucoup de choses maintenant. Pouvoir être moi-même est quelque chose de vraiment difficile, et j’ai dû travailler là-dessus, explique l’ancienne égérie de Disney. Maintenant, quand je suis sur un plateau, dans un film ou une émission de télévision, ou que je travaille sur de la musique, j’ai l’impression que le simple fait d’être moi-même est un tel cadeau.»

À 28 ans, la jeune femme se félicite d’avoir fait du chemin sur son développement personnel. Et après sa relation passionnelle et tumultueuse avec son ex, Justin Bieber, Selena a pris du recul sur sa vie sentimentale: «Toutes ces années de confusion et d’être amoureuse, et tout ça… J’en ai fait table rase.»