Franz Rogowski: Être nul à l’école l’a aidé à devenir artiste

Même s’il se dit timide, l’acteur Franz Rogowski, 37 ans, n’a pas peur de se dénuder devant la caméra. IMAGO/Future Image

Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Matthias Schoenaerts, Laia Costa, Claudio Santamaria ou Terrence Malick: voilà quelques-uns des partenaires de l’Allemand Franz Rogowski qui est tout aussi à l’aise dans des productions françaises, italiennes, espagnoles qu’américaines. À 37 ans, l’acteur arrive à l’affiche de deux films, «Disco Boy» et «Passages», bientôt en salles.



Vous êtes une star en Allemagne, mais beaucoup de francophones vont vous découvrir. Quel a été votre parcours?

J’ai grandi dans le sud de l’Allemagne. Mon père est médecin, ma mère est sage-femme et j’ai six frères et sœurs. Contrairement à eux, moi je n’ai jamais été très doué pour les études (rires). Être nul à l’école m’a aidé à devenir artiste. Les arts m’ont toujours attiré, mais il m’a fallu des années pour trouver ma voie dans le cinéma.



«Disco Boy» a été l’un des films les plus remarqués lors du dernier festival de Berlin. Comment le présenter?

«Disco Boy» retrace l’histoire d’un jeune de Biélorussie qui fuit son pays et s’engage dans la Légion étrangère française pour obtenir un passeport français en échange de ses années de service. C’est aussi un moyen pour mon personnage d’échapper à son passé. Il aime aussi danser de manière excessive pour se perdre. C’est un film à la fois poétique, dur et très visuel.

On vous présente d’ailleurs comme un danseur devenu acteur, exact?

La vérité est que j’étais un danseur médiocre au sens classique du terme. On m’a conseillé le théâtre, mais là non plus je n’étais pas assez fort pour avoir la voix qui porte. C’est la danse contemporaine qui m’a aidé à comprendre comment utiliser mon corps sur scène puis devant une caméra.

Vous avez la réputation en Allemagne d’un acteur courageux qui n’a pas peur d’utiliser son corps ou la nudité à l’écran. Est-ce la danse qui vous aide en cela?

Cela peut sembler étrange, mais je suis quelqu’un de très timide. Il y a juste une énorme différence entre l’homme que je suis et les personnages que je joue. En incarnant un autre, je peux me libérer mentalement et physiquement. Ce n’est pas moi que je vois dénudé ou dans une scène d’amour à l’écran, mais mon personnage. J’adore improviser. Lorsqu’on maîtrise son dialogue, il ne doit plus y avoir de limite si l’on est en accord avec ses partenaires.

Vous serez aussi bientôt à l’affiche de «Passages» avec Adèle Exarchopoulos…

Oui, j’ai la chance d’avoir des propositions qui regroupent des acteurs internationaux. De nos jours, peu importe que l’on soit allemand, français ou suisse d’ailleurs, il faut savoir jouer en anglais. «Passages» est l’histoire d’un couple d’hommes qui s’aime depuis longtemps jusqu’à ce que l’un d’eux démarre une relation avec une femme.

On vous prédit une grande carrière à Hollywood. Qu’en pensez-vous?