Matthew McConaughey : «Etre père a toujours été mon seul rêve»

Malgré une carrière d’acteur impressionnante, Matthew McConaughey considère sa famille comme sa plus grande réussite.

En plus, durant le confinement, Matthew s’est encore plus rapproché de ses trois enfants, Levi, 12 ans, Vida, 10 ans et Livingston, 8 ans, nés de son union avec sa femme, le mannequin Camila Alves, 37 ans, épousée en 2012. «Ils ont doublé leurs passe-temps, leurs activités créatives. Ils ont aussi développé certains côtés de leur personnalité qu’ils n’auraient sans doute pas explorés s’ils avaient dû retourner à l’école», a remarqué McConaughey. Selon le comédien, qui vient de sortir son autobiographie, «Greenlights», la quarantaine aura eu l’avantage de pousser ses deux garçons et sa fille à devenir «plus autonomes, afin d’éviter l’ennui». Ceux-ci en ont profité pour découvrir la photographie avec leur papa. «Ils adorent ça, c’est cool. Et ils commencent à être bon dans ce domaine», s’est réjouie la star.