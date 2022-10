France : Être rapatrié si on est en panne sèche, c’est possible

Plusieurs familles suisses, en vacances cette semaine en France, ont raconté leurs déboires face à la pénurie de carburant qui frappe actuellement le pays qu’ils visitaient. En rade à Paris au moment de vouloir rentrer au pays, une famille neuchâteloise a dû abandonner sa voiture à proximité de la dernière station-service qui aurait pu lui sauver la mise. Et les deux dépanneurs mandatés par le service d’assistance de leur assurance ont refusé de venir les chercher, expliquant ne pas se déplacer pour une panne sèche, relate «Le Temps» . Et d’autres automobilistes suisses bloqués pour les mêmes motifs ont livré des témoignages similaires à «Blick» : déplacements en voiture d’une station-service à l’autre, en vain, avant de prendre d’autres moyens de transports pour faire la tournée des points de vente, en espérant pouvoir remplir des jerrycans.

Déjà une cinquantaine d’appels

Il est bon de savoir qu’une assistance du genre est aussi possible à l’étranger, pour les détenteurs du Livret ETI du TCS. Et le chaos qui sévit ces jours en France a déjà occupé la centrale téléphonique. «Jusqu’ici, nous avons reçu une cinquantaine d’appels à ce sujet. Mais c’était surtout pour obtenir des informations. Nous n’avons que quelques rares cas isolés de personnes en détresse sur place», détaille Laurent Pignot, responsable de la communication du TCS. Qui conseille à tous ceux qui se trouvent en ce moment dans l’Hexagone de limiter leurs déplacements en voiture et d’attendre, si possible, que la situation se débloque.