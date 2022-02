E-sport : «Être recruté par une structure comme Aegis était un rêve»

Une nouvelle structure a été créée par trois streamers francophones, avec le but de briller sur «Teamfight Tactics», grâce notamment à Magarky. Interview.

Magarky, DFG, MisterMV (de g. à dr., en haut), Shaunz, PDB et Un33d (de g. à dr., en bas). DR

La structure e-sport Aegis a été annoncée la semaine dernière par les populaires streamers MisterMV, Shaunz et DFG. Et elle a de grandes ambitions. Elle a ainsi recruté trois des meilleurs joueurs français de «Teamfight Tactics» («TFT»): Un33d, PDB (alias «Pas de Bol») et Magarky.

Magarky, quelle a été ta réaction quand on t’a proposé de rejoindre Aegis?

J’étais comme un gamin! J’étais supercontent d’être recruté par le plus gros projet francophone sur «TFT» et j’ai bien sûr dit oui direct. Je rêvais qu’une telle proposition se présente un jour à moi.

Quels sont tes objectifs?

Individuellement, on a les trois de grandes ambitions, avec les Worlds de «TFT» en point de mire. C’est un but réaliste: PDB avait été champion d’Europe et a déjà participé à une édition des Worlds.

Comment va fonctionner Aegis?

C’est une nouvelle méthode de travail: c’est un jeu solo qu’on va entraîner «en équipe». Nous partagerons nos expériences, nos conseils entre les trois pour emmagasiner des connaissances. Il y aura aussi un encadrement, avec notamment un analyste qui étudiera les statistiques sur chaque champion, chaque stratégie. Personne ne fait encore ça sur «TFT».

Deviens-tu ainsi joueur pro?

Oui, ça permet de pouvoir compter sur des revenus fixes, alors que ceux du streaming de ma chaîne Twitch peuvent être très fluctuants d’un mois à l’autre.

Quand tu as commencé à streamer, te voyais-tu là où tu es aujourd'hui?

Non, je ne m'étais jamais imaginé ça, car c'est très difficile de devenir joueur pro: ça demande beaucoup de sacrifices sans aucune garantie de réussite, et il y a beaucoup de candidats pour très peu de places. Mon conseil, c'est de ne pas tout plaquer pour ce rêve, mais continuer en parallèle ses études ou son travail pour avoir un plan B en cas d'échec.

Comment vas-tu gérer ton nouveau statut?

Je m’attends à une pression supplémentaire, car je n’ai pas envie de décevoir tous les gens qui me suivent ou vont me soutenir grâce à Aegis. En tant que nouveau dans l’e-sport, c’est génial d’être encadré par des vétérans de la scène.