Actualisé 30.04.2020 à 04:50

Claire Danes

«Être une épouse et une maman, ça me suffit»

Cette année, l’ actrice américaine Claire Danes va faire passer sa vie de famille avant sa carrière.

de Ludovic Jaccard

Claire Danes, 41 ans, est l’héroïne de la série policière à succès «Homeland», qui touche à sa fin. AFP

C’était la dernière ligne droite pour «Homeland». Après la diffusion de l'ultime épisode aux USA diffusé dimanche 25 avril, Claire Danes a décidé de n'accepter aucun job d'ici la fin de l'année pour être une mère de famille à temps complet. Interview.

Regrettez-vous l'arrêt de «Homeland» ?

Non, pas une seconde. C'est toujours difficile de dire adieu à une équipe qui vous a accompagné durant autant d'années. Mais je suis heureuse d'arrêter après huit saisons car nous ne voulions pas lasser les téléspectateurs en faisant la saison de trop. Il n'y a rien de pire qu'un feuilleton qui dure et finit par perdre ses fans petit à petit.

Votre mari, Hugh Dancy, est à l'affiche de cette ultime saison. L'avez-vous pistonné ?

Pistonné, non, car il a auditionné comme tout le monde. Mais il connaît toute l'équipe et c'était génial de l'avoir dans cette dernière saison. Sans dévoiler le dénouement de l'épisode final, je dois dire que j'admire Hugh car il a un personnage dur et détestable à jouer. Comme nous n'étions pas ensemble devant les caméras, il m'arrivait souvent d'aller sur le plateau juste pour le regarder jouer. Je trouve mon mari encore plus sexy quand il joue la comédie (rires).

Avez-vous d'autres projets en commun?

Non, Hugh doit jouer dans une pièce à Broadway d'ici la fin de l'année et il est à l'affiche de la nouvelle saison de la série «The Good Fight». De mon coté, avec deux enfants, j'ai plutôt envie d'être une épouse et une maman. Pour quelques temps, cela va me suffire. À 7 ans, notre fils Cyrus est plutôt autonome. Mais Rowan n'a que 2 ans et il est à l'âge où il veut tout toucher pour tout découvrir. Depuis plusieurs mois, j'ai l'impression qu'il attend que j'aie le dos tourné trente secondes pour attraper un objet ou courir ailleurs.

Vous avez eu vos deux enfants entre deux tournages de «Homeland». Prête pour un troisième, maintenant que vous avez davantage de temps?