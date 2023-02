États-Unis : Étrillés par «South Park», Harry et Meghan brisent le silence

Depuis la diffusion de l’épisode 2 de la saison 26 de «South Park», les médias anglo-saxons guettent la réaction de Harry et Meghan. Il faut dire que les auteurs de la série satirique ont été particulièrement virulents avec le couple, dont ils se moquent sans retenue dans l’épisode intitulé «Tournée mondiale de la vie privée». Cette semaine, une source interrogée par The Spectator a confié que Meghan Markle était «fâchée et bouleversée» par la manière dont elle était dépeinte dans cet épisode. À tel point que l’ancienne actrice aurait refusé de le regarder jusqu’au bout.