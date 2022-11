Hôpital de Bâle: des lésions au coeur après le booster

Plus de 770 collaborateurs de l’Hôpital universitaire de Bâle, qui ont reçu une dose de rappel du vaccin contre le Covid de Moderna en décembre 2021 et début 2022, ont accepté de participer à une étude. Trois jours après la dose, ils ont fait une prise de sang et relevé le biomarqueur appelé troponine, qui donne des indications sur d’éventuelles lésions du muscle cardiaque.