Covid-19 – Etude «biaisée» car réalisée par «un activiste anti-confinement»

«Il est clair que le confinement qui conduit à la réduction des interactions sociales a sauvé de très nombreuses vie.» L’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de Genève, conteste vivement les conclusions de l’étude menée par trois économistes sous l’égide de l’Université américaine Johns Hopkins. Celle-ci, après avoir analysé les résultats de 34 travaux datant du printemps 2020, affirmait qu’en Europe et aux Etats-Unis, durant la première vague de la pandémie de Covid-19, les mesures de confinement n’avaient permis de réduire la mortalité que de 0,2%.

Sur le fond, le professeur soulève que la définition même de confinement («au moins une intervention obligatoire et non pharmaceutique») utilisée par les auteurs prête le flanc à la critique. «Ainsi, par exemple, le port du masque obligatoire est considéré comme un confinement par les auteurs.» Antoine Flahault critique aussi «l’absence de prise en compte du moment où les confinements ont été décidés». Il explique que confiner précocement comme le Danemark l’a fait en mars 2020 avec un seul décès rapporté n’équivaut pas à confiner comme le Royaume-Uni, après plusieurs centaines de décès rapportés: dans le premier cas on pouvait espérer sauver beaucoup de vies, dans l’autre, vu la décision tardive, la mortalité élevée était inévitable.