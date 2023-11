Etude: Crimes nazis: les médecins portent une responsabilité massive

«Les crimes n’ont pas été commis uniquement par des médecins extrémistes» ou «sous la contrainte», selon les résultats de cette étude publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet, qui balaie «les idées fausses circulant depuis longtemps» pour minimiser la responsabilité de la profession.

En 1945, de 50 à 65% des médecins allemands non juifs avaient ainsi rejoint le parti nazi. Une proportion «bien plus élevée que dans toute autre profession universitaire», selon ce document de quelque 80 pages se basant sur des sources universitaires, décrit comme «le plus complet» réalisé à ce jour «sur les atrocités commises».