Etude de l’EPFL: Les Grèves du climat ont eu un impact sur les comportements

Moins de viande, d’avion et de plastique

Quelque 1200 personnes ont été interrogées pour cette recherche; une majorité a témoigné d’une attitude favorable à l’égard de Greta Thunberg et de la Grève du climat. De plus, 30% d’entre elles affirment que ces manifestations les ont incitées à renforcer leurs comportements environnementaux, notamment dans les domaines de la mobilité, de la consommation et du recyclage. Il s’agit globalement de personnes déjà sensibles à l’écologie, et ayant un niveau d’étude supérieure. Parmi les changements signalés, on note l’utilisation d’alternatives à la voiture ou à l’avion, le fait de favoriser des produits bio et locaux et un régime végétarien, ou encore la réduction des déchets plastique.