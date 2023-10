Les tickets de caisse ont parlé: la consommation de viande en Suisse n'a pas baissé

Des chercheurs ont étudié la quantité réelle de viande et de poisson consommée par les Suisses en analysant leurs tickets de caisse. Résultat: on est loin du régime végétarien.

Étude inédite : On mange moins de viande? Non, selon les tickets de caisse

Plus de 70% des ménages dont les tickets de caisse ont été décortiqués privilégiaient une alimentation riche en viande. 20min/Matthias Spicher

À force d’être confronté à une offre toujours plus grande en produits végétariens et végétaliens dans les rayons, on pourrait imaginer que les Suisses ont drastiquement réduit leur consommation de viande. Or la réalité montre qu’on en est encore loin, selon une étude des universités de Saint-Gall et de Berne ainsi que de l’Hôpital de l’Île à Berne.

Les chercheurs ont pour la première fois décortiqué les tickets de caisse d’achats alimentaires et les factures de restaurant de 371 ménages afin de quantifier leur consommation réelle de viande et de poisson. Verdict: plus de 70% d’entre eux continuaient de privilégier une alimentation riche en viande. Quelque 18% entraient dans la catégorie des «flexitariens» en consommant chaque semaine moins de 200 grammes de poisson et 300 grammes de viande par personne. Plus de 8% d’entre eux avaient une alimentation végétarienne, alors que 0,8% étaient végétaliens.

Loin d’une étude de la Coop

On est donc loin de l’étude «Plant Based Report 2023» de la Coop, qui montrait en janvier dernier que 63% de la population se disait flexitarienne en renonçant plusieurs fois par mois aux aliments d’origine animale. Ce qui n’est pas une surprise pour les auteurs de l’étude saint-galloise et bernoise qui rappellent que cette enquête du géant orange a été menée auprès de la clientèle.

«Lorsqu’on demande aux gens s’ils ont un mode de vie flexitarien ou s’ils renoncent à la viande plusieurs fois par semaine, beaucoup répondent par l’affirmative et déclarent manger moins de viande qu’auparavant. Mais dès que l’on passe à des valeurs quantifiables, les résultats sont très différents», explique Marc Linzmajer de l’Université de St Gall. Les chercheurs veulent désormais continuer à étudier l’évolution du nombre de flexitariens. Leur étude sera répétée chaque année.

À noter qu’en novembre dernier, l’association Swissveg montrait que plus de 5,4% des Helvètes se passaient complètement de viande ou de poisson. Plus de 300’000 jeunes de plus de 14 ans et adultes étaient végétariens et 42’000 avaient une alimentation végane.



«On ne change pas son mode d’alimentation comme ça» Selon Marc Linzmajer de l’Université de St-Gall, le fait que le nombre de foyers végétariens et végétaliens soit si bas en Suisse s’explique par le fait que l’on est fortement conditionné à manger de la viande. «Pour une grande partie de la population, la consommation de viande fait partie des habitudes quotidiennes. Renoncer à celle-ci est très difficile». Certains ménages décident de manger moins de viande, mais de manière plus consciente, estime-t-il. Même son de cloche de la part de Christine Brombach, chargée de cours en analyse sensorielle des aliments à l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW): «Les gens sont plutôt conservateurs en ce qui concerne leur mode d’alimentation».