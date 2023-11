Etude: Internet devient une religion, surtout chez les jeunes

Un caractère religieux qui va augmenter

Le caractère religieux de la numérisation devrait aller encore en s’amplifiant avec la «cyborgisation», soit la fusion de l’homme et de la machine. Car «au moyen de technologies cyborg, on vise le dépassement des limites humaines, et donc des propriétés divines telles que l’omniscience et la vie éternelle», relève l’enquête. L’étude zurichoise montre aussi que 35% des sondés sont au courant des technologies cyborg telles l’usage d’un patch pour stimuler le cerveau ou d’une puce sous la peau pour effectuer des paiements. Interrogés sur la question, quatre utilisateurs sur dix pensent que leur utilisation pourrait rendre leur quotidien nettement plus confortable. Et 9% d’entre eux se disent prêts à en faire usage, dès que ces technologies seront disponibles et abordables.