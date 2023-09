Le risque de bulle immobilière se dégonfle, sauf à Zurich et Tokyo

En 2023, seules Tokyo et Zurich (photo) présentent encore un risque de surchauffe immobilière.

Le risque de bulle immobilière a nettement dégonflé après une «correction généralisée» dans 25 grandes villes dans le monde, sauf à Tokyo et Zurich, selon une étude d’UBS, qui s’attend pourtant à ce que les prix continuent de baisser si les taux d’intérêt restent élevés.

Avec la brusque hausse des taux d’intérêt, les déséquilibres sur les marchés immobiliers ont fortement diminué, selon la banque suisse, qui publie chaque année une étude passant en revue le risque de surchauffe dans 25 grands centres financiers, allant de New York et Londres à Singapour.

Recul marqué à Francfort

En moyenne, les prix de l’immobilier ont chuté de 5% en valeur réelle (corrigée de l’inflation) entre mi-2022 et mi-2023 dans les 25 villes analysées, selon cette étude, le recul étant particulièrement marqué à Francfort et Toronto, les deux villes qui présentaient le plus de signes de surchauffe dans le classement de l’année passée. Les prix y ont chuté de 15% au cours des quatre derniers trimestres, selon ses calculs.