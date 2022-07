Santé: Etude: les douleurs lombaires sont «trop soignées» en Suisse

Santé : Étude: les douleurs lombaires sont «trop soignées» en Suisse

En Suisse, plus de 80% de la population a déjà souffert de douleurs dans le bas du dos au moins une fois dans sa vie, indique une étude publiée mercredi. La lombalgie, ou plus familièrement le tour de reins, figure en bonne place sur la liste des motifs de consultation médicale. Et apparemment, les antidouleurs puissants ou l’utilisation d’appareils de diagnostic coûteux sont souvent prescrits dans la précipitation.

Dépenses 72% plus élevées

Et ce, bien que la prescription d’opiacés en cas de douleurs dorsales non spécifiques ne soit pas toujours recommandée. D’autres études ont montré que les examens IRM sont souvent effectués trop tôt et en l’absence d’indications suffisantes. De plus, ils entraînent plutôt des examens et des dépenses supplémentaires et peuvent même retarder le processus de guérison. En moyenne, les personnes traitées pendant la période étudiée ont occasionné chaque année des coûts de l’ordre de 518 millions de francs au total et de 8722 francs par patient.