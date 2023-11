Etude: Les Portugais champions de l’envoi d’argent au pays

Une équipe de l’Institut de sociologie de l'Université de Zurich et de l'Université de Lucerne a étudié les mouvements d’argent, de Suisse vers d’autres pays européens. Pour cela, 3000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, du Portugal et de Serbie, ont été sondées au sujet de leurs transferts d’argent. «En moyenne, 21% des personnes interrogées le font au moins une fois par an», résume l’un des auteurs de l’étude Jörg Rössel. Dans le détail, les Portugais sont 46% à le faire. Ils sont suivis des Serbes, avec 40%, des personnes issues de Bosnie-Herzégovine (30%) et des Britanniques (29%). Les Allemands (15%) et les Italiens (13%) terminent ce classement.