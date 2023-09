Plus d’un tiers des Suisses se sentent malades

Santé mentale toujours moins bonne, sauf chez les jeunes

Depuis 2020, le pourcentage des Suisses en parfaite santé mentale a diminué, passant de 75% à 67%. Le bien-être psychique des femmes entre 41 et 50 ans est le plus mauvais. La cause serait le mélange du stress professionnel et familial, selon la même étude de CSS.