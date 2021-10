Vaud – Etudiants contraints de montrer patte blanche après avoir assisté aux cours

Vaud : Étudiants contraints de montrer patte blanche après avoir assisté aux cours

L’introduction du pass sanitaire obligatoire pour ceux qui souhaitent suivre l’enseignement sur place donne lieu à des contrôles, réguliers ou aléatoires, dans les Hautes Écoles. Le procédé ne plaît pas à tout le monde.

«C’est vrai, des agents de sécurité habilités procèdent quotidiennement à des contrôles aléatoires», confirme la porte-parole. Qui précise que les agents peuvent relever l’identité des étudiants qui auraient assisté à des cours sans disposer d’un certificat Covid et transmettre leurs coordonnées aux autorités compétentes. Les contrevenants s’exposent à une amende, ainsi qu’à des sanctions administratives. «Mais, à ce jour, aucun problème ne nous a été signalé et les contrôles se déroulent tout à fait normalement», affirme Barbara Fournier. Par ailleurs, depuis lundi, la HEP Vaud propose des tests salivaires gratuits aux étudiants qui n’ont pas de pass Covid.

Pas ou peu de contrevenants

Contactées, d’autres Hautes Écoles présentes dans le canton procèdent toutes de la même manière: des contrôles aléatoires sont menés et les étudiants démunis de certificat Covid sont priés de rentrer chez eux, ou dirigés vers un point de dépistage, pour celles qui en proposent. Mais que ce soit à l’UNIL, à l’EPFL ou sur les différents sites de la HES-SO, il semble qu’il n’y ait que peu d’étudiants qui tentent de suivre des cours en présentiel sans être au bénéfice du pass sanitaire. D’autant que, depuis lundi dernier et jusqu’à la fin du mois, il est possible de se soumettre à des tests ouvrant la voie à un document valable toute une semaine pour assister aux cours. Celui-ci n’est pas assimilé à un certificat Covid et ne permet en revanche pas d’aller dans les cafétérias ni dans aucun autre lieu où un pass officiel est requis.