Genève - Etudiants contrôlés, testés ou vaccinés pour leur rentrée

Tests, contrôles et vaccination anti-Covid. C’était le menu qui attendait lundi les quelque 19’000 étudiants de l’Université de Genève, qui devaient présenter un certificat Covid ou un résultat de test négatif pour aller en cours.

Quatre centres de test

Pour assurer au mieux cette rentrée en présentiel, quatre centres d’autotests salivaires (résultat en 6 à 8 heures), valables pour 72 heures, ont été mis en place à l’entrée des bâtiments et un test antigénique rapide, valable 48 heures, était aussi proposé à Uni Mail, exceptionnellement en ce début de rentrée, à ceux qui n’auraient pas eu le temps de s’organiser.

«Il faut s’organiser un peu»

Lundi, 1200 personnes ont été testées, à l’image de Luca, en 1ère année de psychologie, qui attend sa deuxième dose de vaccin pour octobre: « Je l’ai fait pour participer aux cours en présentiel, déclare-t-il. En attendant ma 2e dose, je ferai deux tests par semaine. Il faut s’organiser un peu, car le résultat prend de 6 à 8 heures. » Nathanaël, en 1ère année de biologie, explique que l’obligation du certificat Covid « aurait pu m’inciter à me faire vacciner, mais, quand j’ai vu que les tests seraient encore gratuits, je me suis tourné vers cette solution. Si cela devient payant, je songerais à me faire vacciner. »