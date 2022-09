Mexique: Etudiants disparus: nouveaux heurts avec les forces de l’ordre

Mexique : Étudiants disparus: nouveaux heurts avec les forces de l’ordre

À trois jours de l’anniversaire de la disparition des «43» d’Ayotzinapa et après de nouvelles révélations mettant en cause l’armée, des manifestants ont arraché des grilles et sont brièvement entrés dans l’enceinte militaire.

Aux cris d’«assassins», certains ont lancé des engins explosifs artisanaux à l’intérieur du Camp militaire 1, à trois jours de l’anniversaire de la disparition des «43» d’Ayotzinapa et après de nouvelles révélations mettant en cause l’armée. Des manifestants ont arraché des grilles et sont brièvement entrés dans l’enceinte militaire, lors de cette troisième journée de heurts après une manifestation mercredi devant l’ambassade d’Israël et un affrontement avec la police jeudi devant le parquet général.