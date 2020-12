Brexit : Etudiants en Erasmus déçus: «Le Royaume-Uni, j’oublie»

La sortie du Royaume-Uni de l’UE a également entraîné l’abandon par Londres du programme d’échange universitaire. Un coup dur pour ceux qui espéraient s’immerger dans la culture anglaise.

Depuis sa création en 1987, neuf millions d’individus ont bénéficié d’Erasmus, qui a également contribué à former une génération de Britanniques pro-européens. (Image d’illustration)

Face à l’arrêt du programme européen d’échanges Erasmus au Royaume-Uni grâce auquel des millions d’étudiants se sont immergés dans une autre culture, les Français oscillent entre déception et fatalisme, contraints de changer leurs projets.

«Je vais tenter la Pologne ou la Hongrie»

Grâce au programme européen, il aurait pu avoir une bourse et payé les mêmes frais de scolarité qu’en France, soit «quelques centaines d’euros». «Hors de question» pour ce fils d’agriculteur d’investir «plus de 10’000 livres» (et d’euros) pour financer son année.

«C’est dommage, le Royaume-Uni s’isole», estime-t-il, en rompant un autre lien avec le continent à travers ce programme, qui a engendré d’innombrables amitiés et carrières transfrontalières.

Destination favorite entre 2014 et 2019

De ses six mois en école de commerce à Paris en 1999/2000, Adrian Toomey, responsable marketing d’un organisme de formation à Devon, a compris «qu’il y a des choses plus importantes que l’endroit d’où vous êtes originaire».

Pour le quotidien Irish Times, Erasmus est victime de la vague nationaliste qui a mené au Brexit alors que ce programme avait «permis aux jeunes de découvrir leur continent par eux-mêmes», et «pas l’Europe concoctée dans les pires recoins de l’imagination des conservateurs» britanniques.

Abritant certaines des meilleures universités de l’Union européenne, les jeunes Français ont fait de la Grande-Bretagne leur destination favorite entre 2014 et 2019, selon l’agence Erasmus+ France, qui gère le programme hexagonal.

La tendance s’était toutefois infléchie avec la menace du Brexit, avec en 2018-2019, environ 4000 Français partis au Royaume-Uni, ce qui en faisait «le troisième pays de destination, derrière l’Espagne et l’Irlande», rappelle à l’AFP la directrice de l’agence, Laure Coudret-Laut.

«Etudiants les plus modestes»

Désormais, «les étudiants les plus modestes ne pourront pas envisager de faire des études au Royaume-Uni» à cause des «droits d’entrée très importants», analyse-t-elle. Conséquence : «l’Irlande, Malte et les pays nordiques, qui proposent de nombreux cursus en anglais, vont beaucoup bénéficier du Brexit».