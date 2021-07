Vaud : Etudiants en erasmus, mais chez eux, avec des migrants

Privés de voyages par la pandémie, des étudiants en santé de l’HESAV ont pu tester une autre forme de dépaysement et se familiariser avec la prise en charge de personnes migrantes.

L’HESAV forme des futurs infirmiers, physio et autres professions de soins. (photo d’illustration)

Alors que la pandémie a fait obstacle aux plans de mobilité étudiante un peu partout, la Haute école de santé Vaud (HESAV) a imaginé un substitut, sous la forme d’un programme de cours pilote soutenu par le Canton. Les futurs infirmiers, physiothérapeutes, sages-femmes et radiologues ont passé six semaines de cours aux côtés de personnes migrantes ainsi qu’avec des experts du milieu et des professionnels de la santé.