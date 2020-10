«Depuis la rentrée d’automne, la Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) pénalise et désavantage les étudiants en quarantaine. Les cours manqués étant obligatoires, les absents doivent rendre un travail supplémentaire à partir de six périodes manquées», s’insurge le collectif «Action Covid», monté ce week-end par neuf élèves, ulcérés par la politique en vigueur dans l’établissement. En effet, jusqu’à lundi, les étudiants à l’isolement n’étaient pas autorisés à suivre les cours en ligne, comme c’est par contre le cas pour les personnes dites à risque. «Un ou deux enseignants ont dérogé à la règle pour des cas spécifiques», glisse Rokia El-Abassi, étudiante en troisième année et membre de ce collectif.