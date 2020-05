États-Unis

Étudiants recalés à cause du format photo de l’iPhone

Des étudiants ont échoué à leurs examens en ligne car ils ont envoyé une photo de leurs réponses dans un format (HEIC) inadéquat.

Plusieurs étudiants ayant participé en ligne aux examens nord-américains Advanced Placement du College Board vont devoir malheureusement repasser leurs épreuves dans quelques semaines. Non pas parce qu’ils n’ont pas été à la hauteur, mais à cause d’un simple problème logiciel.

Les étudiants avaient le choix entre saisir les réponses au clavier ou les rédiger sous forme manuscrite. Dans ce dernier cas, il était possible de prendre en photo les réponses et de charger les clichés sur la plateforme du College Board. Seuls les formats JPG, JPEG et PNG étaient acceptés. Or, depuis la version 11 du système iOS, l’iPhone et l’iPad (ainsi que quelques récents smartphones Android, comme ceux de Samsung) utilisent par défaut le format HEIC (High Efficiency Image Coding, aussi connu sous le sigle HEIF, High Efficiency Image File Format) lors de l’enregistrement d’une photo. Les personnes ayant envoyé leurs clichés dans ce format incompatible avec la plateforme du College Board n’ont ainsi pas pu compléter leurs examens.