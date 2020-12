La session d’examens de janvier approche à grands pas. Mais, pour une grande partie des étudiants de l’UNIL, la sérénité n’est pas au rendez-vous, loin de là. En cause, un manque de places assises pour réviser. «Tous les bâtiments ont été fermés, à l’exception du site Unithèque de la Bibliothèque cantonale et universitaire. De plus, les tables ont été espacées. Sa capacité est donc diminuée», déplore une étudiante.

«Se battre pour trouver une place»

Pour l’heure, aucune solution n’a été proposée. «Nous avons tenté d’obtenir des explications, mais les facultés sont restées sourdes à nos demandes. Elles ne veulent même pas nous accorder la possibilité de se désinscrire de certains examens. En médecine, nous avons été plusieurs à écrire et nous avons tous reçu le même e-mail de réponse, un message détaché, qui ne nous a avancés en rien», déplore l’étudiante. Contacté par mail et par téléphone, le service de presse de l’UNIL ne nous a pas non plus répondu.