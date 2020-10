Série : «Euphoria» de retour avant Noël

HBO a confirmé la diffusion de deux épisodes spéciaux de la série dont la star est Zendaya.

Les fans d’«Euphoria» vont avoir droit à du rab. En attendant le début du tournage de la saison 2 – retardé pour cause de pandémie de Covid-19 – HBO a décidé de diffuser deux épisodes bonus de la série dramatique avec Zendaya. La chaîne a précisé que le premier serait proposé le 6 décembre 2020, mais n’a encore annoncé aucune date pour le second.

Intitulé «Trouble Don’t Last Always» («Les ennuis ne durent pas toujours»), l’épisode diffusé le jour de la Saint-Nicolas suivra Rue durant les fêtes de Noël «après avoir été abandonnée par Jules à la gare et avoir replongé dans la drogue», indique HBO. En plus de Zendaya, qui incarne Rue, Colman Domingo sera également de la partie dans le rôle d’Ali, le parrain de sobriété de Rue.