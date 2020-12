Bonne nouvelle pour les fans. Un nouvel épisode d’«Euphoria» sera diffusé lundi 7 décembre 2020 sur OCS . Il s’agit d’une parenthèse qui fera le lien entre la saison 1 et la saison 2 . Dans le trailer qui vient d’être dévoilé, on voit Rue (Zendaya), déprimée dans un café, ressassant ses derniers moments avec Jules (Hunter Schafer) sur le quai d’une gare.

Série phénomène

Fiction pour ados diffusée sur la chaîne américaine HBO, «Euphoria» est vite devenue un phénomène, encensée par les spectateurs et la critique. Zendaya (vue dans la saga «Spider-Man», et bientôt dans «Dune», de Denis Villeneuve, ainsi que dans «Malcolm & Marie», du réalisateur d’«Euphoria») est impressionnante dans cette série signée Sam Levinson. En septembre 2020, à 24 ans, l'actrice et chanteuse a reçu l'Emmy Award de la meilleure actrice, devenant la plus jeune lauréate dans cette catégorie.