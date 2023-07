Le 57e Montreux Jazz Festival a séduit 250'000 personnes

Le concert de Lil Nas X a été un des temps forts de cette 57e édition. Vanessa Lam/20minutes

Le Montreux Jazz Festival a cartonné. Pas qu’au niveau des chiffres même si la manifestation a réuni 250’000 personnes du 20 juin au 15 juillet 2023 et que les deux salles payantes ont affiché un taux de remplissage historique avec 90% au Stravinski et 80% au Lab. L’essentiel était ailleurs ainsi que l’a rappelé Mathieu Jaton lors du bilan. «Rarement les artistes se sont autant mélangés au public lors de leur concert. On en a vu plus d’un dizaine plonger dans la foule. Il y avait un tel sentiment d’euphorie partagée», s’est réjoui le directeur du festival. Côté sous, le budget, de 28 millions de francs, sera largement dans les clous: «Les deux salles payantes ont atteint leurs objectifs. L’offre gratuite a cartonné plus que jamais. De plus, on a su juguler les coûts liés au surenchérissement global. On peut donc dormir tranquille.»

«Le succès du festival gratuit s’explique d’abord par la programmation puis par la lisibilité de l’offre. Chaque lieu avait son identité propre ce qui explique que le public pouvait cheminer aisément entre les cinq scènes. Le gratuit n’est pas un faire-valoir. Il a des vraies propositions artistiques», a estimé le Vaudois. Les soirées payantes avec du reggaeton (Maluma), de la K-pop (The Rose) ou du hip-hop (Lil Nas X) ont également été un succès. «On s’adapte continuellement à l’évolution de la musique. On est méga attentif aux nouvelles tendances. C’est important d’être là où les fans sont. On ne peut pas ignorer un style. Qui sait, demain, peut-être que la musique indienne va sortir du bois et devenir numéro 1. On se doit d’offrir les tendances du moment même si, dans le cas de The Rose, ce n’était pas gagné d’avance», a dit Mathieu Jaton. Le patron a aussi reconnu que le rock était en retrait en 2023: «Avec ce style, c’est une année avec, une année sans. Il y a des années, on en avait trop. C’est cyclique, mais le rock ne va jamais mourir.»

