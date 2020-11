Un tournoi sous cloche sanitaire?

On évoque ainsi un Euro 2020 organis é exclusivement en Russie, qui possède l’avantage, non négligeable, de disposer déjà des infra s tructures nécess a ires a près avoir organisé la Coupe du m onde 2018 de manière impeccable.

À Nyon, au siège de l’UEFA, on répète inlassablement que rien n’a encore été décidé. Avant de se prononcer, ses dirigeants aimeraient connaître les règles sanitaires en vigueur dans chaque pays - un élément clé s’agissant du potentiel accueil des spectateurs et des recettes qui en découlent. Voici deux semaines, Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, n’avait pourtant pas exclu un redimensionnement du prochain Euro afin de ne pas multiplier les déplacements de population et faciliter la circulation du virus. «Pour le moment, indiquait-il alors, le plan est de jouer l ’ Euro comme il est prévu. Mais je dois dire qu ’ au lieu de douze pays, il est possible que l ’ Euro prenne place dans onze, huit, cinq ou seulement un pays.»