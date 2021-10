Football féminin - Euro 2022: la Nati aura fort à faire

Le tirage au sort de la phase finale du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA 2022 a eu lieu ce jeudi à Manchester. L’équipe de Suisse figure dans le groupe C , en compagnie d es Pays-Bas, de la Suède et de la Russie. Elle ne partira pas favorite, mais «les différences ne sont pas importantes au point de dire qu’il ne sera pas possible de faire tomber une grosse nation du foot européen», avait prévenu le sélectionneur Nils Nielsen avant le tirage. Le tournoi débutera le 6 juillet 2022 à Old Trafford alors que la finale se tiendra à Wembley le 31 juillet.