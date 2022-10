Football : Euro 2024: Les modalités et les chapeaux du tirage, sans la Russie

Cinquante-trois nations, six chapeaux, des barrages et 24 places au tournoi final en Allemagne voici les modalités du tirage au sort des qualifications pour l’Euro-2024. La Suisse est dans le chapeau 1.

L’Allemagne déjà qualifiée, la Russie déjà exclue

Six chapeaux, quelques restrictions

Les quatre demi-finalistes de la Ligue des nations (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie) sont têtes de série et reversées dans un groupe de cinq équipes, pour leur permettre de disputer le «Final-4» en juin 2023. En tout, il y aura sept groupes de cinq équipes et trois groupes de six équipes.

La Suisse dans le chapeau 1

Deux qualifiés directs, trois barragistes

Les trois derniers tickets sont attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront 12 équipes non qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations.