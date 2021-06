Vaud : Euro: attroupements et klaxons tolérés durant une heure après le match

Les polices communales et cantonale seront présentes dans l’espace public pour juguler tout débordement pendant le Championnat d’Europe de football.

Les corps de police seront présents dans l’espace public pour faire face à d’éventuels débordements pendant l’Euro, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain. Les cortèges de véhicules et concerts de klaxons ne seront autorisés que pendant une heure après les matches. Les abus et fautes graves de circulation seront dénoncés, annoncent mardi la police cantonale et les polices communales vaudoises dans un communiqué.