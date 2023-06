L'euro numérique suscite fantasmes complotistes

L’euro numérique sera «accessible à tous, partout et gratuitement» dans les 20 pays ayant adopté la monnaie unique, a expliqué le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. Il fournira «une alternative publique» aux moyens de paiements privés, largement dominés par les américains Visa et MasterCard.

L’institution de Francfort a lancé en juillet 2021 une phase d’étude pour fournir ses pièces et billets sous forme électronique, à partir de 2027 ou 2028. Elle a annoncé mercredi qu’elle déciderait «à l’automne» de la suite à donner au projet, saluant le texte de la Commission qui en fixera le cadre juridique, une fois approuvé par les eurodéputés et les 27 États membres.

Promesse d’un service «universel»

Qu’apportera-t-il alors que l’argent dématérialisé est déjà couramment utilisé depuis des décennies à travers une multitude de services financiers comme les cartes de crédit et plus récemment des applications mobiles de paiement? «Pour l’instant, l’euro numérique semble être une solution qui cherche un problème» à résoudre, ironise l’eurodéputé allemand Markus Ferber. La Commission et la Banque centrale européenne (BCE) «doivent encore expliquer de manière convaincante pourquoi nous en avons besoin».

La devise électronique aura cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Mais les très petites entreprises et certaines associations à but non lucratif pourront refuser de le recevoir en paiement, tout comme les particuliers dans le cadre de leurs transactions personnelles, selon le projet de réglementation. Service universel et gratuit, l’euro numérique pourrait faciliter la vie des quatre millions d’Européens actuellement privés de compte en banque, alors que le paiement en ligne devient un besoin fondamental.