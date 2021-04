Football : Euro: quatre villes en danger

L’UEFA veut organiser un Euro avec du public. Sur les 12 villes qui accueilleront des matches, Munich, Rome, Bilbao et Dublin doivent présenter un plan allant dans ce sens, sinon elles pourraient être disqualifiées.

Déjà reporté d’un an en raison de la pandémie, l’Euro de football (11 juin-11 juillet) pourrait perdre quatre de ses douze villes hôtes si elles ne s’engagent pas d’ici dix jours à accueillir des spectateurs. Munich, Rome, Bilbao et Dublin «ont jusqu’au 19 avril pour fournir des informations supplémentaires sur leurs plans, et une décision finale sera prise à cette date concernant la tenue des matches» qui y étaient prévus, a indiqué vendredi l’UEFA.