Allemagne voisine : Europa-Park a pulvérisé ses records en 2022

Le Silver Star, l’une des attractions les plus prisées d’Europa-Park.

C’est un record historique en presque 50 ans d’existence que vient de connaître Europa-Park, à Rust (D). En effet, pour la première fois de son histoire, le célèbre parc d’attractions très fréquenté par les Suisses, a franchi le seuil des six millions de visiteurs en 2022. «Ce record constitue pour nous une énorme preuve de confiance de la part de nos visiteurs», a déclaré Roland Mack, le propriétaire du parc, dans les médias français.

Cette fréquentation est d’autant plus remarquable que l’année a été difficile. «Nous avons tous été durement touchés par la guerre en Ukraine, les problèmes d’approvisionnement, l’inflation et la crise énergétique», souligne-t-il.

Roland Mack explique cet engouement par le fait que «les gens sont à la recherche de loisirs et d’équilibre dans leur vie», ce qu’Europa-Park représente, selon lui. Mais la météo, particulièrement chaude l’été dernier, a sans doute contribué aussi au succès du parc, notamment en ce qui concerne le secteur aquatique Rulantica, qui a connu des chiffres records. Mais les autres resorts du site affichaient également une fréquentation jamais vue. Les 5800 lits étaient en effet «souvent complets, selon le patron du parc.

Des nouvelles réjouissantes donc pour Europa-Park et la région. En effet, inauguré en 1975, le site fait travailler aujourd’hui plus de 4500 personnes et environ 8000 emplois indirects dépendent de lui.