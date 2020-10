«Un crève-coeur» : Europa-​​Park doit à nouveau fermer ses portes

En raison de la crise sanitaire actuelle, le célèbre parc allemand ne fêtera pas Halloween et descend le rideau pour au moins un mois.

La santé, «priorité absolue»

«C’est avec le cœur lourd que notre entreprise familiale engage ces mesures, mais sécurité et santé des visiteurs et collaborateurs sont et resteront toujours une priorité absolue», a expliqué le parc sur Twitter. Un «crève-cœur» pour les équipes qui avaient entièrement redécoré le parc pour Halloween. Mais la fête n'aura pas lieu en 2020...