Allemagne

Europark est déjà complet pour les 3 prochaines semaines

Le parc d’attractions situé à Rust (All) ouvrira ses portes vendredi. Malgré les restrictions, son patron se montre optimiste.

Monsieur Mack, quel a été l’impact de la crise sur le parc?

Économiquement, on peut tirer un trait sur l’année 2020. Mais au moins maintenant, on dispose de perspectives et de mesures de sécurité pour lutter contre le virus. A l’époque où on ne savait pas combien de temps on allait devoir rester fermé, on craignait pour l’existence du parc.

Pouvez-vous survivre avec la réouverture limitée?

On s’en sort. Avec la moitié du personnel au chômage partiel, il est possible de limiter la casse en ne faisant ni de pertes ni de gains. Mais avec seulement 10’000 visiteurs par jour, on ne peut pas exploiter le parc dans son intégralité.

Comment arrivez-vous à ce chiffre?

On s’est nous-même limité. Ça nous fait perdre pas mal de recettes, mais on veut voir comment ça fonctionne avec un nombre de visiteurs limité. On espère que les clients respecteront le concept de sécurité que nous avons élaboré.

Si ce n’est pas le cas?

Nous avons des agents de sécurité qui sont chargés de remettre à l’ordre ceux qui ne respectent pas les règles. On vend des masques sans grande majoration de prix. Ceux qui n’en portent pas un n’ont pas le droit d’aller sur les montagnes russes.

Les gens ont-ils peur de retourner à Europapark?

Au contraire. Nous sommes complets pour les trois prochaines semaines. Nous recevons quotidiennement des milliers de demandes de billets. Ça nous donne de l’espoir pour l’avenir. Mais il est évident que je ne m’imaginais pas comme ça les 45 ans du parc.