Mobilité : Europcar va être racheté par Volkswagen

Le loueur de véhicules, au bord de la faillite il y a un an, a accepté mercredi d'être racheté par un consortium mené par VW, le No 2 mondial de l'automobile.

Rachat quinze ans après

Un an après avoir frôlé la faillite, Europcar va donc être de nouveau racheté par Volkswagen, quinze ans après leur séparation en bons termes. En plus du No 2 mondial des constructeurs automobiles, le consortium comprend le fonds britannique Attestor Limited, déjà actionnaire d'Europcar et propriétaire de la compagnie aérienne allemande Condor, et le groupe Pon, importateur du groupe Volkswagen aux Pays-Bas et aux États-Unis, mais aussi fabricant et loueur de vélos.