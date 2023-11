Europe: Où les pneus neige sont-ils obligatoires?

Les règles sont en revanche différentes dans d’autres pays européens. En Bosnie, en Estonie, en Finlande, en Islande, en Lettonie, en Lituanie, en Macédoine, au Monténégro, en Serbie et en Slovénie, les pneus hiver sont obligatoires depuis 2016. Selon le pays, l’obligation des pneus hiver prend effet entre le 1er novembre et le 1er décembre et prend généralement fin en mars ou en avril. Les pneus neige doivent porter la mention «M+S», également présente sur un grand nombre de pneus 4 saisons.