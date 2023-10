En Europe, une partie de la gauche radicale ne condamne pas le Hamas et fait scandale

Irlande, Irlande du Nord et Royaume-Uni

France: les Insoumis critiqués

Espagne: Podemos critique «l’impunité d’Israël»

En Espagne, la seule formation de premier plan à n’avoir pas clairement condamné le Hamas et son attaque est le parti de gauche radicale Podemos. Elle fait partie de la coalition de gauche au pouvoir, mais est en perte de vitesse depuis plusieurs mois. «La situation de violence et les morts en Israël et en Palestine sont le fruit de l’occupation et de l’apartheid», a estimé Podemos samedi sur X, en assurant que «la seule manière de mettre un terme au conflit» était «de mettre fin à l’impunité d’Israël».