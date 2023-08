Beachvolley: Européens: les Suissesses Hüberli et Brunner en finale

Nina Brunner et Tanja Hüberli joueront la finale des Championnats d’Europe.

Tanja Hüberli et Nina Brunner repartiront de Vienne avec une médaille autour du cou. Le duo alémanique s’est qualifié samedi matin pour la finale des Championnats d’Europe de Vienne en battant en trois manches la paire allemande composée de Laura Ludwig et Louisa Lippmann.

Mais la Zurichoise (30 ans) et la Zougoise (27 ans) ont dû s’arracher pour lever les bras sur le sable autrichien, comme la veille lors de leur victoire en quarts de finale contre leurs compatriotes Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré. Après avoir remporté le set initial 21-19, elles ont perdu le second sur le même score, s’embarquant ainsi dans une manche décisive de tous les dangers. Sur le court central, elles ont fini par passer l’épaule après un final à couper le souffle (16-14).