Un super-cartel de la cocaïne démantelé à Dubaï et en Europe

Narcotrafic : Europol démantèle un super-cartel de la cocaïne à Dubaï et en Europe

Le réseau contrôlait environ un tiers du trafic de coke sur le Vieux-Continent. Le coup de filet des polices européennes a permis l’arrestation de 49 suspects et la saisie de 30 tonnes de drogue.

Parmi les 49 suspects arrêtés dans le cadre de cette vaste opération policière, treize ont été appréhendés en Espagne. Capture d’écran/Europol

Des policiers ont démantelé un «super-cartel» de la drogue qui contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe et arrêté 49 suspects dans divers pays dont six d’importance à Dubaï, a annoncé lundi Europol. Cette vaste opération internationale a permis la saisie de 30 tonnes de cocaïne, avec des arrestations en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas, a ajouté dans un communiqué l’Office européen de police, dont le siège est aux Pays-Bas.

«Les barons de la drogue, considérés comme des cibles de grand intérêt par Europol, s’étaient alliés pour constituer ce qui était connu comme un super-cartel qui contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe», selon Europol. «L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive. Et plus de 30 tonnes de drogues ont été saisies par les forces de l’ordre durant les investigations», précise l’agence européenne.

Un très gros poisson

Dubaï a arrêté deux suspects offrant un «grand intérêt», liés aux Pays-Bas, deux autres liés à l’Espagne et deux liés à la France. «L’un des suspects néerlandais est un «extrêmement gros poisson», a expliqué une source d’Europol sous condition de l’anonymat. Outre les six arrestations à Dubaï, treize personnes ont été arrêtées en Espagne, six en France et dix en Belgique. Parallèlement, quatorze personnes avaient été arrêtées en 2021 aux Pays-Bas dans le cadre de la même opération, selon cette source.

Le parquet néerlandais a indiqué qu’il comptait demander auprès des Émirats arabes unis l’extradition des deux suspects liés aux Pays-Bas arrêtés à Dubaï. L’un est un homme âgé de 37 ans avec la double nationalité néerlandaise et marocaine, accusé d’avoir importé des milliers de kilos de cocaïne aux Pays-Bas en 2020 et 2021. L’autre est un homme âgé de 40 ans avec la double nationalité néerlandaise et bosniaque, selon le parquet. «Il s’agit d’infractions criminelles graves liées au trafic international de drogue, principalement depuis l’Amérique du Sud via les ports d’Anvers et Rotterdam», affirme un communiqué du parquet néerlandais.