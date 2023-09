Euroskills: Le champion des mécaniciens en machines de chantier est Vaudois

«Le résultat global du SwissSkills National Team dépasse de loin nos attentes. Nous n’attendions pas autant de médailles, même dans nos rêves les plus fous!», s’est réjoui Martin Erlacher, délégué technique de l’équipe suisse. Les EuroSkills 2023 de Gdańsk en Pologne resteront dans les annales. Avec douze médailles d’or et trois d’argent, la Suisse s’est imposée samedi comme la meilleure nation de ce championnat européen qui récompense les jeunes en formation professionnelle non académique.