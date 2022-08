Espagne : Euthanasié avant son procès pour tentatives de meurtre

En décembre dernier, un agent de sécurité avait tiré sur quatre personnes, dont deux policiers. Il était paralysé depuis la fusillade et, début juillet, une juge lui avait «accordé» l’euthanasie.

Marin Eugen Sabau, 46 ans, agent de sécurité roumain, avait tiré, en décembre 2021, sur trois collègues ainsi qu’un policier, faisant plusieurs blessés mais aucun mort, à Tarragone, en Catalogne, avant d’être lui aussi atteint par un tir à la colonne vertébrale qui l’avait laissé paralysé. Celui que la presse espagnole a surnommé «le tireur de Tarragone» disait avoir agi car il vivait «un enfer» au travail et accusait ses patrons de racisme.

À la suite de la fusillade, il était alité à l’hôpital pénitentiaire de Terrassa et réclamait le droit de mourir. «Je suis paraplégique. J’ai 45 points à la main. Je ne peux pas bouger le bras gauche. J’ai des vis dans le corps et je ne sens plus ma poitrine», avait-il ainsi expliqué à la juge du Tribunal de Tarragone, qui avait statué, début juillet, en sa faveur.