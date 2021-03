France : Euthanasie: des voix s’élèvent à contre-courant du gouvernement

La présidente LREM de la commission des Lois à l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet revendique le «droit de choisir sa fin de vie», prenant le contre-pied du gouvernement.

La députée des Yvelines va à l’encontre de la position prudente du gouvernement qui, lors d’un débat au Sénat sur une proposition de loi socialiste visant «à établir le droit à mourir dans la dignité», a opposé une fin de non-recevoir au texte. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi le lancement dès avril d’un 5e «plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie», le précédent s’étant interrompu en 2019.

Mais pour Mme Braun-Pivet, «la loi Claeys-Leonetti est un progrès, mais elle ne va pas assez loin. Olivier Véran a raison de vouloir développer l’accès aux soins palliatifs. Mais c’est un sujet différent. Il faut mener une autre démarche, complémentaire. Je souhaite que le débat du 8 avril permette au gouvernement de se positionner, non pas sur les soins palliatifs, mais sur le droit à mourir dans la dignité, que nous devons garantir aux citoyens et aux familles qui le souhaitent».

«Il ne faut plus tergiverser, il faut agir. Moi, je suis parlementaire et je considère qu’on ne peut pas débattre de ce sujet partout, juste au Parlement», a affirmé Mme Braun-Pivet. Celle-ci propose que si le texte de loi «Libertés et Territoires» est adopté à l’Assemblée nationale, le 8 avril, le gouvernement ou un groupe du Sénat pourrait le reprendre.