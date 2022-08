France : Euthanasier le béluga de la Seine? Pas une option «pour l’instant»

Cinq jours après avoir été découvert dans la Seine, le béluga, qui vit dans des eaux froides habituellement, ne s’alimentait toujours pas dimanche et présentait des signes de maladie, laissant «peu d’espoir» à une issue heureuse. Interrogée sur les chances de sauver l’animal, Lamya Essemlali, responsable de Sea Shepherd, l’ONG de défense des océans présente sur les lieux, a confié que les experts et les autorités se retrouvaient face à «un challenge», où il y a «peu d’espoir», évoquant «une course contre la montre».