Chirurgie esthétique : Eva Ducci est fière de son nouveau corps

La starlette de téléréalité a subi une quatrième opération des fesses. Quatre litres de graisse lui ont été retirés.

Son fessier est à présent moins rebondi et ses courbes paraissent ainsi plus affinées. En la voyant aussi sexy et bien dans sa peau, les abonnés de l’ex-candidate de «La villa des cœurs brisés» lui ont fait savoir qu’ils étaient aussi enchantés qu’elle. «Quel travail incroyable! Ça colle tellement mieux à ta personnalité. Tu es trop jolie», lui a écrit une admiratrice. «T’es parfaite, ne touche plus rien», a ajouté une autre.